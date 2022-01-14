Саранск, 14 января, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 14 января выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 58 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 201 случая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 130 человек, всего с начала пандемии выздоровели 36 804 жителя Мордовии. 1078 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3319 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 574 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3090 жителей республики.