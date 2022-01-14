Москва, , 15:57 — REGNUM В ночь на 15 января в Москве на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он добавил, что вечером после 21:00 оттепель сменится устойчивой минусовой температурой и «вся снежно-водяная каша замёрзнет».

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«И в тёмное время суток на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3—8 мм», — сказал в беседе с РИА Новости метеоролог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики прогнозировали в ближайшие сутки в Москве выпадение до 25% месячной нормы осадков. Метеорологи добавили, что вечером 14 января в столицу начнёт прорываться холодный атмосферный фронт.