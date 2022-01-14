Владивосток, , 15:57 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Адмирала» шайбы забросили нападающие Марк Верба, Дмитрий Саюстов и Артём Гареев. У «Сибири» отличились форварды Ник Шор и Александр Шаров.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 35 очков. «Сибирь» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 57 очками.

Отметим, что этот матч стал последним в КХЛ перед паузой. Ранее руководство КХЛ решило перенести игры, запланированные на 15−21 января, из-за роста количества случаев заражения коронавирусом.

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