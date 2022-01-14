Сеул, 14 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Сети появился первый официальный трейлер южнокорейского сериала «Мы все мертвы». Его опубликовали 14 января на официальном YouTube-канале сервиса Netflix.

Jade87 Netflix

Шоу расскажет о корейской школе, ученики которой начинают заражаться зомби-вирусом. Оставшимся в живых подросткам предстоит бороться за свою судьбу и возможность вырваться на свободу.

Премьера «Мы все мертвы» запланирована на 28 января 2021 года. Все серии первого сезона выйдут на Netflix одновременно.