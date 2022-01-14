Таллин, , 15:54 — REGNUM На острове Хийумаа (западная Эстония) находится необычная местная достопримечательность — деревянная копия Эйфелевой башни. Об этом сообщило региональное издание Hiiu Leht.

В свое время ее с помощью бревен и длинных гвоздей построил местный житель и энтузиаст Яан Алликсоо. Сооружение является туристическим магнитом острова, но до сих пор не имеет разрешения на эксплуатацию.

Для исправления недоразумения необходимо провести аудит, после чего достопримечательность внесут в список официальных объектов туризма на острове и за ним будет осуществляться контроль и уход.

По словам владельца строения, на аудит башни потребуется 500 000 евро, а на аудит прочих сооружений — 15 000 евро.

В свою очередь, волостное управление не готово выделять такие деньги на инвентаризацию. Более того, оно переложило на самого Алликсоо обязанности по подготовке бумаг и их оформлению.

Выражая признательность автору копии Эйфелевой башни за вклад в развитие региона, местные чиновники пригрозили ему штрафом в размере 6 400 евро, если башня и дальше будет эксплуатироваться незаконно.