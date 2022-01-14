Приштина, , 16:54 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи, спикер парламента Косово Главк Конюфца и премьер-министр Косово Альбин Курти 14 января в 12:00 по местному времени провели встречу с послами стран так называемой Большой пятерки — США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью встречи стал референдум о внесении изменений в конституцию Сербии. Послы потребовали, чтобы руководство Косово разрешило сербам участвовать в референдуме не только по почте и в офисе связи, но и в своих муниципалитетах на избирательных участках.

Напомним, ранее премьер-министр Косово вступил в полемику с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по этому вопросу. Референдум о внесении изменений в конституцию Косово состоится уже 16 января.

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