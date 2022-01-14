Кострома, , 16:42 — REGNUM Количество жалоб на уборку мусора с контейнерных площадок в Костроме не уменьшается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Кошкин.

Мусор Наталья Диева © ИА REGNUM

«Ситуация с вывозом мусора улучшается не так быстро, как хотелось бы. С начала января мы фиксируем по 10−15 жалоб в день, их количество не снижается. Это притом, что в декабре жалобы были единичные», — пояснил Кошкин.

Напомним, проблема возникла из-за того, что один из крупнейших перевозчиков твердых бытовых отходов в городе не продлил договор на обслуживание с региональным оператором — компанией «Экотехноменеджмент» на 2022 год. Предприятие вывозило мусор со всего левого берега областного центра за исключением микрорайона Ребровка.

Оператор нашёл замену подрядчику только после новогодних праздников. За это время на контейнерных площадках успело скопиться внушительное количество мусора. Сейчас «ЭТМ» заключил годичный контракт с 8 подрядчиками и пополнил собственный парк техники. Основная проблема заключается в нехватке кадров. Компании необходимо время на обучение и наем новых водителей. Завершить процесс и наладить своевременный вывоз отходов в центральном и фабричном районах Костромы компания надеется к концу января.

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