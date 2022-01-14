Тунис, , 16:03 — REGNUM Полиция и вооружённые силы Туниса готовятся к масштабным акциям протеста в столице страны. Об этом 14 января сообщает Babnet.

Демонстрация протеста. Тунис VOA

По данным журналистов, ряд тунисских политических партий призвали своих сторонников выйти на улицы в годовщину окончания революции 2012 года.

Отмечается, что члены партии «Ан-Нахда» и другие демократические политические силы осудили недавние «репрессии», предпринятые президентом Туниса Кайсом Сайедом в отношении лидеров оппозиции.

Накануне протестов правительство страны приняло закон о запрете любых массовых собраний из-за эпидемиологической ситуации в стране. Хотя в оппозиции сочли решение властей политически ангажированным, с утра пятницы, 14 января, полиция и военные начали оцеплять центр города.

Силовики пропускают людей маленькими группами, тормозят весь гражданский транспорт и досматривают всех граждан.