В ЛНР сообщили о подавлении огня со стороны силовиков Украины
Луганск, 14 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Ответный огонь по позициям силовиков Украины открыла Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) и этим подавила огонь ВС Украины по поселку Донецкий, который находится под контролем ЛНР. Об этом 14 января сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения, огневая активность противника была подавлена», — сказал он.
Также Филипоненко уточнил, что в результате ответного огня Народной милиции ЛНР один силовик Украины погиб и еще двое получили ранения.
«Командование Народной милиции настоятельно рекомендует киевским боевикам отказаться от подобных агрессивных действий, которые приводят к новым жертвам и провоцируют дальнейшее обострение и без того сложной ситуации», — добавил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими силовиками территории ЛНР погиб военнослужащий Народной милиции республики.