Луганск, 14 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Ответный огонь по позициям силовиков Украины открыла Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) и этим подавила огонь ВС Украины по поселку Донецкий, который находится под контролем ЛНР. Об этом 14 января сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

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«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения, огневая активность противника была подавлена», — сказал он.

Также Филипоненко уточнил, что в результате ответного огня Народной милиции ЛНР один силовик Украины погиб и еще двое получили ранения.

«Командование Народной милиции настоятельно рекомендует киевским боевикам отказаться от подобных агрессивных действий, которые приводят к новым жертвам и провоцируют дальнейшее обострение и без того сложной ситуации», — добавил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими силовиками территории ЛНР погиб военнослужащий Народной милиции республики.