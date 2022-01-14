Уфа, 14 января 2022, 15:54 — REGNUM Молодого человека, потерявшегося в лесу, нашли в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Днем 14 января спасатели получили информацию о том, что в Стерлибашевском районе в деревне Васильевка молодой человек 1995 года рождения ушел из женского монастыря и заблудился в лесу.
На поиски были подняты спасатели и сотрудники полиции. Вскоре они нашли заблудившегося молодого человека.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году нашли более 20 потерявшихся человек.
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