Уфа, , 15:54 — REGNUM Молодого человека, потерявшегося в лесу, нашли в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Лес Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Днем 14 января спасатели получили информацию о том, что в Стерлибашевском районе в деревне Васильевка молодой человек 1995 года рождения ушел из женского монастыря и заблудился в лесу.

На поиски были подняты спасатели и сотрудники полиции. Вскоре они нашли заблудившегося молодого человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году нашли более 20 потерявшихся человек.

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