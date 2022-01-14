Уфа, 14 января, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Молодого человека, потерявшегося в лесу, нашли в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лес

Днем 14 января спасатели получили информацию о том, что в Стерлибашевском районе в деревне Васильевка молодой человек 1995 года рождения ушел из женского монастыря и заблудился в лесу.

На поиски были подняты спасатели и сотрудники полиции. Вскоре они нашли заблудившегося молодого человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году нашли более 20 потерявшихся человек.