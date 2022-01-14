Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурга 2022 году все масштабные мероприятия — праздник выпускников «Алые Паруса», День Военно-морского флота, «Ночь музеев», День города — будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра Великого, всего в городе запланированы более 200 мероприятий, связанных с этой годовщиной. Об этом 14 января сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петр Великий

Кроме крупных мероприятий, в городе запланированы более 200 событий, посвященных юбилею со дня рождения императора: выставки, театры, лекции и много другое.

«9 июня — день рождения Петра I — станет центральным днем празднования. Этому будут посвящены большое количество выставок, театральных постановок. Федеральный план насчитывает 20 мероприятий, региональный — более 200», — добавил Пиотровский.

Напомним, в 2021 году ключевым событием для Петербурга было празднование 800-летия со дня рождения св. Александра Невского.