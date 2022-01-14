Российско-китайская торговля отыграла потери 2020 года
Москва, 14 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Значительный рост товарооборота между Россией и Китаем во многом был обусловлен эффектом низкой базы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и Китай
«В 2020 году, к которому исчисляется прирост, из-за пандемийных ограничений, локдаунов, разрыва логистических цепочек, а также падения цен на энергоносители товарооборот между двумя странами существенно сократился.
В 2021 же году участники взаимной торговли на фоне высоких темпов восстановления мировой экономики наверстывали упущенное, удовлетворяя отложенный спрос.
На росте товарооборота между Россией и Китаем сказался также рост мировой инфляции, особенно значительной оказавшейся именно по ряду позиций российского экспорта, углеводородам, углю, металлам, древесине, продовольствию.
Суммирование этих эффектов и дало такой значительный рост товарооборота. Но тенденция увеличения взаимной торговли наших стран имеет долгосрочный характер, проявляясь уже многие годы.
В 2022 году, на фоне поставок ряда видов новой продукции, в частности, продуктов переработки газа и древесины, рост товарооборота продолжится», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году значительно вырос и достиг рекордного уровня в $146,88 млрд.
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