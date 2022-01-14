Москва, 14 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Значительный рост товарооборота между Россией и Китаем во многом был обусловлен эффектом низкой базы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В 2020 году, к которому исчисляется прирост, из-за пандемийных ограничений, локдаунов, разрыва логистических цепочек, а также падения цен на энергоносители товарооборот между двумя странами существенно сократился.

В 2021 же году участники взаимной торговли на фоне высоких темпов восстановления мировой экономики наверстывали упущенное, удовлетворяя отложенный спрос.

На росте товарооборота между Россией и Китаем сказался также рост мировой инфляции, особенно значительной оказавшейся именно по ряду позиций российского экспорта, углеводородам, углю, металлам, древесине, продовольствию.

Суммирование этих эффектов и дало такой значительный рост товарооборота. Но тенденция увеличения взаимной торговли наших стран имеет долгосрочный характер, проявляясь уже многие годы.

В 2022 году, на фоне поставок ряда видов новой продукции, в частности, продуктов переработки газа и древесины, рост товарооборота продолжится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году значительно вырос и достиг рекордного уровня в $146,88 млрд.

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