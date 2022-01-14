Лос-Анджелес, США, , 15:49 — REGNUM Датамайнеры обнаружили в базе данных сервиса PSN упоминания версии игры Apex Legends для PlayStation 5. Об этом 14 января пишет VGC.

Игра Apex Legends

Сообщается, что версия Apex Legends для консоли нового поколения будет весить около 80 ГБ. Напомним, что сейчас обладателям консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S приходится играть в версии для PlayStation 4 и Xbox One соответственно.

Apex Legends — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Сюжетно он является спин-оффом игры Titanfall.

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