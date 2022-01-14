Москва, 14 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Подполковника Федеральной службы охраны (ФСО) Алексея Голохвостова считают причастным к хищению средств при реконструкции Московского Кремля. Об этом 14 января сообщает ТАСС.

Кремль

Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. Представитель прокуратуры Олег Бойко зачитал текст обвинительного заключения, из которого следует, что бывшего замглавы управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова считают причастным к хищению 700 тыс. рублей. Офицер имел контрольно-распорядительные полномочия в отношении подрядчиков, выполнявших работы по реставрации объектов культурного наследия, и, пользуясь положением, требовал от них взятку.

«В случае невыполнения своих требований он угрожал создать помехи в приёмке и согласовании работ по реконструкции 11 башен Московского Кремля», — цитирует СМИ слова представителя прокуратуры.