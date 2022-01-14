Нижний Новгород, , 15:49 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 января выявили 743 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 647 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 235 274 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Отметим, в течение новогодних праздничных дней прирост новых случаев заражения скачкообразно снижался, минимальное число новых носителей коронавируса было зафиксировано 4 января — лишь 84 человека. В течение последних 10 дней ежедневный прирост зараженных подскочил в 8,8 раза. Напомним, пик суточного прироста носителей коронавируса за все время пандемии был зафиксирован по состоянию на утро 3 ноября — 807 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

За последние сутки выписаны 974 человека, всего выздоровели с начала пандемии 222 125 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 26 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 10 159 человек. Накануне сообщалось о 34 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 2990 человек.

По состоянию на 14 января в регионе проведено 4 753 190 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 11 640 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился и составляет 267,17 теста на 100 тыс. населения при рекомендуемом уровне тестирования 200 единиц на 100 тыс. населения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции резко подскочил и составляет 2,82. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 14 января составляет 26%.