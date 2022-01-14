Москва, , 15:48 — REGNUM Первая неделя января 2022 года принесла читателям Telegram-каналов много занимательных и небывалых историй. Авиабомба в квартире, починка набережной скотчем, елочный псевдолес и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Москвич получил в наследство квартиру недалеко от центра Москвы, в Хамовниках. Квартира была завалена хламом. Во время уборки мужчина увидел авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Он вызвал саперов, в целях безопасности жильцы 16-этажного дома были эвакуированы. «Говорит Москва» пишет, что раньше в квартире проживали пожилые мужчина и женщина.

Воронеж занял первое в России место по числу граждан с высшим образованием. Они занимают 75,12 процента от взрослых жителей Воронежа. После столицы Черноземья идет Брянск (73,27 процента) и Казань (73,17 процента). Все трое обогнали даже британский Кембридж, у которого 61 процент. «Черноземец» комментирует: хочется перефразировать известное выражение «Если так много образованных, то почему уровень жизни такой низкий?».

«Родина Снегурочки» порадовалась рекорду Костромы. Прошедшие новогодние каникулы отметились небывалым числом туристов в городе. «Имея в качестве основного туристического актива Снегурочку, что удивляться новогодним туристам? Нужно к ним привыкать и адаптироваться. Другой путь — застойный — нашей области больше не подходит», — считает автор канала.

Хорошие новогодние достижения и у Ярославля. Он вошел в пятерку самых популярных для семейного отдыха российских городов в январе 2022 года. Компанию ему составили Ялта, Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Не обошлось без конфуза. Дело в том, что цены на отели Ярославля оказались выше, чем в Москве и Сочи. Но туристов они не отпугнули. «Видимо, красоты исторического центра города не остудили пыл иногородних путешественников», — полагает «Ярослав Мудрый».

В Иваново на центральной набережной заметили кривой металлический забор, который починили скотчем, скрепив две секции. «Скотч — величайшее изобретение человечества. Им можно отремонтировать все! Или почти все», — смеются «Местные. Иваново».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге случился комический побег подсудимой из зала суда. «Петербург с огоньком» передает, что женщина отпросилась в туалет. С нее сняли наручники, сопровождающий отошел от двери за угол, а подсудимая быстро вышла из уборной и покинула здание. Сбежавшая — мигрантка, и ее привезли на процесс по выдворению с территории России.

«Записки декабриста» удивляются инициативе некоторых петербургских коммерсантов объявить бойкот системе QR-кодов. В списке «бунтовщиков» около шестидесяти заведений: студии йоги, оздоровительный центр, бильярдный клуб, авторские рестораны, несколько магазинов и кофейня. Между тем год назад в городе уже объявляли бойкот, который закончился для заведений штрафами и закрытиями. Увы, история никого не учит.

Приволжский федеральный округ

В Набережных Челнах появилось целое «кладбище-лес» нераспроданных елок. Деревья, которые не успели продать до Нового года, просто воткнули в снег и оставили в сугробах, сообщает «Татмедиа».

Татарстан возглавил рейтинг регионов по количеству случаев дачи взятки. В прошлом году здесь выявили 255 соответствующих преступлений. Годом ранее подобных случаев было меньше — 174. По мнению канала «Итиль», статистика может говорить о том, что силовики в республике, в отличие от некоторых других регионов, работают, как положено.

Рыбаки на Волге засняли черную метель: небо потемнело, а облака словно упали до земли. «Злой самаритянин» сравнил их наблюдения с западными ужастиками: «Гуго Баскервиль в известном письме предупреждал своих детей: «Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно». Ха, он не был у нас под Сызранью, где даже днем можно увидеть такое, от чего сама собака Баскервилей спрячется посредине болот и откажется выходить, даже если ей на ужин приготовят всех Баскервилей».

«Голос Торамы» предлагает задуматься над переименованием улиц Саранска. Скучных «советских» названий — Ленина, Васенко, Полежаева, Коммунистическая — здесь 7,5 процента, это один из самых высоких показателей в стране. Впрочем, местные власти скептически относятся к идее переименований и возвращения улицам дореволюционных названий.

«Нижний гиперболоид» утешает жителей Нижегородской области, которым трудно возвращаться к работе после десятидневных каникул и предлагает вспомнить про ястребов Зевса и Дикого, которых взяли на работу на балахнинском полигоне ТБО. Зевса привезли из Ульяновской области, а Дикого — из Ростова. Они отпугивают ворон, прилетающих поживиться съестным на свалке. «В общем, два ястреба работают на свалке в Балахне — и не жужжат. Давайте и мы не будем», — пишет канал.

Южный федеральный округ

Привычная картина: за рулем водитель заглядывает в смартфон или, к примеру, слушает аудио-книгу. В Ростове-на-Дону заметили мужчину, который во время поездки за рулем читал обычную бумажную книгу. «За это штраф не положен?» — удивляется «Ростов главный».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Махачкале лошадь пошла на водопой и провалилась в канал. Выбраться сама она не смогла. «Доставали всем миром и с помощью строительного крана», — рассказывает «Кубань | Новости». Двое молодых людей спустились к воде, привязали лошадь тросами, после чего их всех вытащил кран.

В Кисловодске установили памятник писающему псу. «Скульптура «Писающий мальчик» в бельгийском Брюсселе теперь не одинока», — смеется «Добро пожаловать на КМВ!» Арт-объект уже стал героем многих памятных фотографий туристов, но у местных жителей вызывает неоднозначные отклики.

Уральский федеральный округ

В Свердловской области массово продают чипсины необычной формы: с дырками посередине, либо похожие на что-то. Тренд начала 13-летняя школьница из США, которая продала чипсину за полтора миллиона рублей. Теперь мода пришла в Россию, в том числе за Урал. «Екатеринбург №1» пишет, что необычный чипс можно купить от 5 тысяч рублей и выше.

Сибирский федеральный округ

ТВК «Красноярск» удивился ответу городского театра на жалобу посетителей о подтеках на стенах и отвалившейся штукатурке. В театре это назвали инсталляцией, частью спектакля «Гоголь. Экспонаты»: «Черты разрухи — это специально созданные художественные образы, над которыми основательно поработали наши бутафоры, а капающая с потолка вода — это необычная и сложная капельная система, которую мы тщательно монтировали». Инсталляция будет находиться в здании еще несколько месяцев (сколько конкретно — не уточнили).

Дальневосточный федеральный округ

В бурятской женской колонии сыграли матч в хоккей с шайбой. Швабры использовались вместо клюшек, передает «Байкал без фильтров». В колонии объяснили, что это было частью спортивных мероприятий на свежем воздухе, а каждая участница получила «море положительных эмоций и заряд бодрости».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 21 января.