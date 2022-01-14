Токио, 14 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Массовая многопользовательская ролевая игра Final Fantasy XIV вернётся в продажу уже 25 января 2022 года. Об этом 14 января пишет Eurogamer.

Скриншот с YouTube Многопользовательская игра Final Fantasy XIV

Однако, если разработчики поймут, что игра не справляется с наплывом геймеров, то её опять уберут из продажи. Помимо этого, они пообещали запустить несколько новых серверов, чтобы «разгрузить» длинные очереди ожидания.

Напомним, что игра Final Fantasy XIV была убрана из продажи из-за слишком высокой популярности. Активных игроков стало так много, что серверы проекта перестали справляться с их наплывом.