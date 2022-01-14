Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Западные дипломаты в течение последнего десятилетия пренебрегали российским президентом «как закостенелым пережитком отвергнутого прошлого», а теперь не знают, как ответить на брошенный им вызов. Об этом в статье для The Wall Street Journal написал Уолтер Мид.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, президент России Владимир Путин восстанавливает Советский Союз под носом у занятого своими проблемами Запада. А последний «заблудился в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности».

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По словам журналиста, Владимир Путин одерживает над коллективным Западом интеллектуальную победу, что демонстрирует несостоятельность западных политиков во внешней повестке дня. И именно российский лидер в настоящее время решает, кому на постсоветском пространстве «править, а кому лить слёзы».

«Успех Владимира Путина — показатель интеллектуальной и политической несостоятельности Запада», — подчёркивает автор публикации. —

По его мнению, глава Российского государства будет и дальше добиваться успехов до тех пор, «пока западные лидеры не выйдут из тумана постисторических иллюзий и не восстановят утраченное искусство эффективной внешней политики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские власти «хотят доминировать» над своими соседями, прежде всего над Украиной, но НАТО не позволит Москве этого сделать.