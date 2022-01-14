Джакарта, , 15:44 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто выступил за нормализацию отношений с Израилем, сообщает CNN Indonesia.

Израиль Intergid.ru

За последние несколько месяцев 2021 года отношения Израиля и Индонезии становятся все ближе.

Страны не имеют официальных дипломатических отношений. Однако Джакарта и Тель-Авив по-прежнему сотрудничают в сфере торговли, туризма и сельского хозяйства.

Вопрос нормализации отношений Индонезии и Израиля снова оказался в центре внимания после того, как Прабово Субианто встретился с советником по национальной безопасности Израиля в ноябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 850 носителей коронавируса.

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