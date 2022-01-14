Луганск, 14 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими силовиками территории Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Об этом 14 января сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«В 13.05 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Новотошковское (находящимся под контролем Киева — ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра в направлении населенного пункта Донецкий (который находится под контролем ЛНР — ред.), в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории ЛНР.