Игорь Свирин, 14 января 2022, 17:27 — REGNUM Под успокоительные мантры главы департамента городского имущества (ДГИ) Максима Гамана о том, как город помогает жителям бывших ведомственных общежитий оформить в собственность занимаемые помещения, чиновники продолжают вышвыривать людей на улицу. За примерами далеко ходить не надо, на наших глазах заканчивается эпопея с выселением последних семей из общежития ткацкой фабрики «Красный суконщик» на улице Дубининская, 57 корпус 2.
Основанная во второй половине XIX века суконная «фабрика Котова», после революции переименованная в «Красные суконщики», не прерывала свою работу в самые тяжелые для страны дни. Так, во время Великой Отечественной войны на предприятии шили шинели для бойцов Красной армии, да и в последующие годы ее продукция пользовалась неизменным спросом. В частности, знаменитые на весь мир ковровые дорожки в Кремле сделаны руками тех, кого сегодня с вещами и детьми вышвыривают на улицу.
В 1992 году фабрика была акционирована, и, как это водится, эффективные новые собственники довели предприятие до банкротства. Физически фабрика была остановлена в 2005 году, а окончательно ликвидирована в 2018 году, правда, перед этим неустановленные лица (общественности не известны результаты проведенных правоохранительными органами проверок) успели распродать все ее движимое и недвижимое имущество. В процессе банкротства здание общежития было передано на баланс города.
Надо ли говорить, что собственникам фабрики было не до ремонта здания, но и после смены балансодержателя ситуация не изменилась. С советских времен и до момента, когда общежитие признали аварийным, ни при Юрии Лужкове, ни при Сергее Собянине его ни разу капитально не ремонтировали. Более того, складывается ощущение, что с момента закрытия предприятия делалось всё возможное, чтобы быстрее привести здание в негодность. В результате в 2008 году треснули стены, а в 2009 году стали рушится перекрытия между этажами.
О взаимоотношениях жителей общежития и столичных чиновников ИА REGNUM рассказала мать четверых детей Лидия Дахкильгова. Примечательно, что ее история как нельзя нагляднее иллюстрирует лихолетье девяностых и постъельцинское вставание с колен.
Лидия закончила институт Культуры в Москве и вернулась в Грозный, где работала в республиканской библиотеке имени А. П. Чехова и счастливо вышла замуж. Покинуть Чечню их вынудила война в 1994 году, когда начали бомбить дома на соседней улице, они с четырехмесячным сыном перебрались к родственникам в Ингушетию. Потом судьба привела их к брату Лидии в Москву. Наверное, не нужно повторять, что испытали люди, вдруг оказавшиеся беженцами в своей стране, и Дахкильговы тут не исключение. На «Красный суконщик» выбор пал потому, что там предоставляли комнаты в общежитии. В 1996 году на фабрику устроилась Лидия, а затем и ее муж.
Администрация выделила им комнатушку, а затем добавила комнату побольше. Происходившее дальше иначе чем возвратом к крепостному праву не назовешь. Будто на каких-нибудь железноделательных заводах Демидовых, коммунальную плату сначала вычитали из зарплаты, потом люди приносили ее в бухгалтерию, и только после передачи здания городу, стали платить на специальный расчетный счет. Чтобы понять дальнейшие события, важно отметить, что в таких условиях ни о каких правоустанавливающих документах речь не заходила.
На тот момент в столице активно реализовывалась программа переселения «Жилище». Общежитие на Дубининской улице параметрам программы соответствовало, и после смены балансодержателя какая-то часть его жителей смогла переселиться, а какая-то — в их числе и Дахкильговы — осталась за бортом.
После замены проштрафившегося Юрия Лужкова на Сергея Собянина новая администрация приступила к аудиту доставшегося наследства, подверглась пересмотру и программа «Жилище». Без подробностей отметим, что существует федеральное и региональное законодательство, регулирующее данную сферу. Его регулярно пересматривают, чем вносят еще большую неразбериху в жилищные проблемы граждан.
Так, по словам Лидии, вначале ДГИ признал ее нуждающейся, и для постановки на учет предложил предоставить правоустанавливающие документы, которых у женщины не было, да и в силу отношений между владельцами фабрики и работниками быть не могло. Таким образом Дахкильговы и еще ряд семей были исключены из городских программ.
Как сказано выше, часть семей смогли получить новое жилье и выехать. Город тем временем продолжал оказывать давление на оставшихся, многие, не выдерживая чиновничьего прессинга, соглашались на неравноценные условия, либо находили неформальные способы решения жилищной проблемы. Поскольку компетентные органы отказываются разбираться в ситуации, доподлинно ничего утверждать нельзя. Только вот ряд ранее лишенных прав на переселение граждан, позднее ДГИ признал нуждающимися.
Когда чиновники добились того, что вольно или невольно большинство жителей общежития съехало, они пошли в последний и решительный бой и в 2019 году обратились в суд с требованием выселить оставшихся. Суд требования удовлетворил, и в сентябре 2020 года судебные приставы приступили к выселению оставшихся, и без того непростая жизнь людей превратилась в ад. Второй год семь семей, среди которых две многодетные, живут в ожидании того, что в любой момент могут вернуться с работы домой и обнаружить вещи на улице, а двери заваренными. Лишь поданные апелляции мешают окончательно зачистить коммерчески привлекательный участок от насельников.
Неутихающий второе десятилетие конфликт с расселением общежития фабрики «Красный суконщик» с некоторыми поправками совершенно типичен для современной России. Разве что Москва с ее триллионными бюджетами выбивается из общего ряда. Но и этому, если подумать, находится объяснение. Дело в том, что мэр Сергей Собянин в погоне за все новыми рекордами в строительстве, образовании, борьбе с эпидемиями и таком прочем давно перестал замечать поломанные судьбы обычных людей. Эту особенность очень хорошо понимают на местах, и активно ею пользуются.
Трудно поверить в то, что город, вместо того чтобы расселить несколько семей и тем самым заработать себе «плюс в карму», вышвыривает их на улицу. Значит, либо что-то сломалось в построенной градоначальником вертикали управления, либо господин Собянин, а вместе с ним и прокуратура, следственные органы и суды благосклонно относятся к тому, как людей лишают витальных прав.