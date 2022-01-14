Варшава, 14 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Переговоры в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине и безопасности на Востоке не стали прорывом. Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

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«На данный момент сложно говорить о каком-то прорыве. Я считаю, что позиции были представлены. Следует ожидать того, что они будут представлены и в дальнейшем. Если так произойдет, то можно ожидать в дальнейшем какой-то гибкости в рамках международного права, принципов и обязательств ОБСЕ», — указал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года Польша приняла председательство в ОБСЕ. Ранее глава польского МИД представил приоритеты председательства Варшавы в этой организации: Украина, Грузия, Приднестровье, Нагорный Карабах и нынешний кризис в Казахстане.