Алжир, 14 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Подразделения Алжирской национальной армии начали масштабную контртеррористическую операцию у границы с Марокко. Об этом сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Алжира.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

В сообщении говорится, что в результате спецоперации были захвачены 26 боевиков и их сообщников, использовавших приграничный район в качестве убежища.

У задержанных было изъято стрелковое оружие, гранаты и боеприпасы. Кроме того, военные захватили 59 контрабандистов, занимающихся транспортировкой оружия и наркотиков через границу с Марокко.

Ранее власти Алжира неоднократно обвиняли правительство Марокко в поддержке радикальных исламистских группировок и местных сепаратистов.