Бишкек, 14 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Самая высокая заболеваемость коронавирусом в Киргизии зафиксирована в столице республики, городе Бишкеке — почти 90 случаев на 100 тысяч населения за неделю. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Jasmine Halki Бишкек

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Затем следует второй самый крупный населённый пункт страны — город Ош, расположенный на юге Киргизии. Там этот показатель превышает 29 случаев на 100 тысяч населения.

В Минздраве отмечают, что уровень заболеваемости в этих городах превышает общереспубликанский в 4,2 и 1,3 раза, соответственно.

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