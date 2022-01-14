Варшава, 14 января, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Пресс-служба министерства обороны Польши сообщила, что в ведомстве проверяют, произошла ли в ведомстве утечка данных в связи с публикацией сайта Onet.pl.

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В сообщении военного ведомства указано, что журналисты данного издания написали, что в сеть интернет попала ресурсная база польской армии, содержащая перечень сервисных частей, ракет, танков и самолетов.

«На данном этапе процедуры учитываются многие сценарии, например, что это тестовый файл, предназначенный для тестирования программного обеспечения. Производственные базы в вооруженных силах Республики Польша используются только в специально предназначенных для этого военных системах. Также проводится анализ того, не является ли перечень вспомогательным файлом, используемым при совершении явных покупок, опубликованных на Информационном бюллетене публичной информации», — говорится в заявлении ведомства.

Указано также, что до окончания следствия министерство не намерено комментировать это дело.