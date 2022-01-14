Москва, , 15:33 — REGNUM Рынок не воспринимал всерьез вероятность того, что предложение сенатора-республиканца Теда Круза о санкциях против газопровода «Северный поток — 2».будет поддержано сенатским большинством, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Строительство газопровода «Северный поток ‑ 2». Сентябрь 2021 года © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«Соответственно, когда законопроект был отклонен, это также не оказало существенного влияния на фондовые площадки. Проблема в том, что тему борьбы с Россией американские конгрессмены перехватывают друг у друга, как знамя.

Когда у власти был республиканец Джо Байден, демократы стремились обвинить его в том, что он путинский агент, а республиканцам приходилось тормозить наиболее неадекватные антироссийские проекты.

Теперь игроки поменялись местами. Так или иначе, понятно, что теперь Байдену, чтобы противодействовать критике в свой адрес, придется ужесточать риторику в отношении нашей страны, как приходилось её ужесточать Дональду Трампу.

Потом будет президент республиканец и они снова поменяются местами. То есть система уже не способна к маневру — она не может адекватно реагировать на угрозы, а только дальше и дальше уходит в одну сторону», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2».

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