Москва, , 15:32 — REGNUM Даже на новогодних праздниках Фонд «Круг добра» не прекращал полностью свою работу. А первостепенными задачами для его сотрудников в январе являются сбор заявок, их анализ и принятие решений по лекарственному обеспечению детей в 2022 и 2023 году.

Лекарства Александр Погожев, ИА REGNUM

Заявки на первый квартал 2022 года были рассмотрены Экспертным советом Фонда еще в 2021 году, что обеспечивает непрерывность получения лекарств, а в первые же дни полноценной работы в новом году Фонд направил руководителям субъектов информационное письмо, в котором проинформировал о возможности подать заявки до 17 января.

«Непрерывность лечения — это принципиальный вопрос для Фонда, поэтому настоятельно просим присылать заявки заблаговременно», — подчеркнул председатель правления Фонда, Александр Ткаченко.

Часть лекарственных препаратов, а именно зарегистрированные лекарственные препараты, закупает ФКУ ФЦПИЛО (Федеральное казенное учреждение «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации) и по 44 Федеральному закону на закупку уходит не меньше 1,5 месяцев. Для того, чтобы лечение не было прервано, и предложены такие сроки.

«Обычно это не сложно: орфанных пациентов немного, их знают лично даже руководители регионов. И нужно не новое назначение, а только подтверждение старого или корректировка, просто нужно вовремя и корректно заполнить заявку, чтобы Экспертный совет смог рассмотреть ее в ближайший четверг. Очень важно подключать к этой истории НКО и пациентские сообщества, чтобы никто не потерялся, чтобы, кому надо, они могли помочь собрать документы — все для того, чтобы лечение было непрерывным», — рассказал Александр Ткаченко.