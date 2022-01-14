Непрерывность лечения — приоритет в работе Фонда «Круг добра»
Москва, 14 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Даже на новогодних праздниках Фонд «Круг добра» не прекращал полностью свою работу. А первостепенными задачами для его сотрудников в январе являются сбор заявок, их анализ и принятие решений по лекарственному обеспечению детей в 2022 и 2023 году.
Заявки на первый квартал 2022 года были рассмотрены Экспертным советом Фонда еще в 2021 году, что обеспечивает непрерывность получения лекарств, а в первые же дни полноценной работы в новом году Фонд направил руководителям субъектов информационное письмо, в котором проинформировал о возможности подать заявки до 17 января.
Часть лекарственных препаратов, а именно зарегистрированные лекарственные препараты, закупает ФКУ ФЦПИЛО (Федеральное казенное учреждение «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации) и по 44 Федеральному закону на закупку уходит не меньше 1,5 месяцев. Для того, чтобы лечение не было прервано, и предложены такие сроки.