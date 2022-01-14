Нарьян-Мар, , 15:32 — REGNUM В 2021 году в Ненецком автономном округе родилось 480 детей: 249 мальчиков и 231 девочка, сообщили в окружной больнице.

Новорожденные

Первые роды прошли у 133 рожениц, у нескольких женщин были и седьмые, и восьмые роды. В одной семье появился одиннадцатый ребёнок.

«Самый большой ребёнок, родившийся в 2021 году, весил 4,9 килограмма при росте 57 сантиметров, самый маленький 1,7 килограмма при росте 42 сантиметра. За минувший год в округе были также зарегистрированы четыре двойни — все мальчики. Согласно статистике, самой молодой мамой стала 16 летняя девушка, самой опытной — женщина 45 лет», — рассказали медучреждении.

За первые дни января текущего года в НАО уже родилось 14 малышей: восемь девочек и шесть мальчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году первым родившимся в НАО ребенком стала девочка Ясмина. Ребенок появился на свет в новогоднюю ночь.