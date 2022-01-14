Анкара, , 15:35 — REGNUM Переговоры спецпредставителей Турции и Армении в Москве, направленные на нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном, прошли в позитивной атмосфере. Об этом говорится 14 января в заявлении турецкого МИД.

Флаг Турции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что стороны договорились о продолжении контактов без предварительных условий. Место и дату второй встречи спецпредставителей определят через дипломатические каналы.

«Встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по нормализации двусторонних отношений Армении и Турции прошли в доме приёмов МИД России в Москве.

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