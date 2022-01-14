Рязань, , 15:32 — REGNUM В уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей подозревают руководителя рязанского предприятия, осуществляющего строительство автомобильных дорог и автомагистралей, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ремонт дороги Rosavtodor.ru

По версии следователей, в 2018—2020 годах, когда коммерсант исполнял условия госконтрактов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», он включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о вычетах. В документах были отражены фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг. Таким образом, предприятие уклонилось от уплаты НДС с организации на сумму более 120 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено принять исчерпывающие меры к возмещению ущерба.