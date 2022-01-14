Киев, , 15:28 — REGNUM Новый иск против украинской Верховной рады о том, что у нее нет полномочий по лишению должности главы государства, кроме как путем импичмента, подал бывший президент Украины Виктор Янукович. Об этом 14 января сообщила депутат Рады, представитель парламента в Конституционном суде страны Ольга Совгиря в своем телеграмм-канале.

Виктор Янукович Interpolit.ru

«Янукович В. Ф. подал в Окружной административный суд Киева еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента», — написала она в своем сообщении.

Также украинский депутат уточнила, судом уже открыто дело, которое назначено к рассмотрению в упрощенном порядке — без вызова сторон и проведения судебного заседания, а, следовательно, как указывает Совгиря, судебное решение по этому заявлению «может быть принято практически в любой момент».

При этом она напомнила, что украинский парламент отстранил Януковича от должности, путем принятия соответствующего закона.

«Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном суде Украины (КСУ), однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден суду», — указала Совгиря.

Отметим, это второй иск Януковича по поводу решения Рады отстранить его от власти, первый был открыт 30 декабря минувшего года по иску бывшего украинского президента к парламенту страны «в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины».