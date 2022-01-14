Варшава, 14 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. По данным пресс-службы Центрального статистического управления Польши, инфляция в стране в декабре составила 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Это результат роста цен на мировых рынках и роста цен на удобрения и корма. Также выросли цены на медицинские и транспортные услуги. Базовая инфляция выросла до 5,2%. Это значение вдвое превышает целевой показатель Национального банка Польши (2,5%)», — говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что пик инфляции придется на январь текущего года. По прогнозам аналитиков ведомства, инфляция в стране достигнет 8,8%.