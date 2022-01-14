Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM В конце августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится матч открытия мужского чемпионата мира по волейболу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 января сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Ледовый дворец. Санкт-Петербург (сс) АлексейОбыкновенный

По его словам, 26 августа чемпионат откроется матчем сборных России и Туниса.

«Со 2 по 4 сентября пройдёт групповой этап на «Сибур-Арене», — добавил чиновник.

Напомним, мужской чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Всего на чемпионате мира пройдет 70 матчей.

Матчи первого группового этапа ЧМ-2022 пройдут 27−29 августа в шести городах: Москве, Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Уфе и Екатеринбурге. В каждом городе сыграют по четыре команды.

На втором этапе 16 команд сыграют в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани. Второй этап пройдет со 2 по 4 сентября. По итогам второго этапа определятся участники «Финала шести», который пройдет в Москве 7−11 сентября на «ВТБ Арене».