Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM Гражданка России погибла в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана 6 января. Об этом сообщили в посольстве РФ 14 января.

«В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что женщина 1995 года рождения, мать троих детей, была убита, когда уходила с работы.

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Генконсульство находится на связи с родными погибшей и прорабатывает вопрос об оказании им материальной помощи. Там выразили надежду, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в агрессии против Казахстана, беспорядках, погромах и убийствах правоохранителей принимали участие боевики из стран Центральной Азии, Афганистана, и Ближнего Востока.

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