Москва, 14 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Россия сможет обеспечить себя специалистами в области информационных технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал высказывание министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова о том, что в России в ближайшие 10 лет, будет серьезно расти спрос на IT-специалистов.

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«Согласно статистике, рост заработных плат в сфере IT в 2020—2021 годах составил 5−10%, учитывая нестабильную экономическую обстановку. Однако та же пандемия послужила и толчком к росту спроса на данных специалистов, ведь большинству компаний пришлось выводить бизнес в онлайн. Поэтому, скорее всего, в ближайшем времени ожидается и повышение роста заработных плат на 10−15% в год», — сказал Порочкин.

По его словам, уже в настоящее время российский рынок испытывает нехватку опытных специалистов в сфере IT.

«И многие компании сегодня предпринимают действия в сторону развития и роста этого направления среди молодежи. Государство также запускает федеральные проекты и программы, предлагающие школьникам пройти бесплатные курсы по программированию, — сказал Порочкин. — А в связи с непрерывно растущим спросом в этой сфере количество подобных программ будет только увеличиваться, поэтому Россия сможет обеспечить себя специалистами самостоятельно».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, в каких сферах занятости в РФ будет наблюдаться рост заработных плат.