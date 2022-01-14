Уфа, , 15:24 — REGNUM Движение на участке федеральной автотрассы Р-240 Уфа — Оренбург открыто. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Росавтодора.

Метель на дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«С 16:10 (время местное) 14 января 2022 года снято ранее введённое временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 27-го по 112-й км (с н.п. Булгакого до н.п. Рощинский) федеральной автодороги Р-240 в Республике Башкортостан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за метели на автотрассе ограничили движение автотранспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии из-за метели на автотрассе ограничили движение автотранспорта