Москва, , 15:20 — REGNUM Процедура банкротства, установленная в РФ, ведет не к оздоровлению компаний, а к их закрытию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Банкротство Ken Teegardin

«Процедура банкротства в России существенно отличается от мировой практики, — сказал он. — Целью банкротства должно являться оздоровление компании и снижение риска банкротства его контрагентов. У нас же вероятность закрытия компании, попавшей в процедуру банкротства, составляет, по ряду оценок, 97% или 99%. Об оздоровлении речь явно не идет. В итоге есть вероятность, что мы стоим у основания лавины банкротств, которая в ближайший год два будет нарастать, так как дела по банкротствам длятся у нас годами. Ближайшие три-четыре года мы рискуем стать свидетелями резкого роста неактивных компаний и снижения предпринимательской активности, а это хуже, чем просто подсчет количества банкротов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему в РФ компании, попавшие сложную ситуацию, не спешат воспользоваться институтом банкротства.

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