Москва, , 15:19 — REGNUM В РФ процедура банкротства налажена таким образом, что вход в бизнес может обойтись предпринимателю в рубль, а выход — как минимум в три. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году в РФ выросло количество корпоративных банкротств.

Банкрот

«2021 год оказался успешным для экономики России, а это поддержало на плаву весь бизнес. Но 2022 год таких благостей бизнесу не сулит, — сказал Ордов. — Стоит помнить, что закон о банкротстве и правоприменительная практика никаким образом не стимулирует компании к стандартным формам банкротства. Налоговые проверки, субсидиарная ответственность, преднамеренное доведение до банкротства, сомнительные антикризисные управляющие — это все лишь вершина банкротного айсберга. Этот тот самый случай, когда вход в бизнес может стоить рубль, а выход из него — минимум три. В итоге существует «облако» «компаний-зомби», которые переоформлены на подставные лица и не ведут больше деятельности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что официальная статистика в РФ не учитывает реальное количество «зомби-компаний».

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