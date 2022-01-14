Москва, 14 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Официальная российская статистика не учитывает реальное количество «зомби-компаний» — то есть фирм, не имеющих шанса на восстановление нормального финансового состояния. Об этом корреспондентуИА REGNUM 14 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал данные, согласно которым в 2021 году число корпоративных банкротств выросло почти на 4%.

Банкрот

«Лукавые цифры количества банкротств не должны вводить нас в благостное расположение духа, — предупредил Ордов. — Ситуация в частном малом и среднем бизнесе очень напряженная. В 2020 году в основных пострадавших от коронакризиса отраслях был введен мораторий на банкротство, также была оказана финансовая помощь и произведена реструктуризация долга по многим компаниям».

По словам экономиста, это позволило сдержать лавину банкротств, но не решило проблему утраты финансовой устойчивости многих компаний как таковую.

«Статистика не учитывает реальное количество «зомби-компаний», то есть компаний, которые не имеют шансов на восстановление нормального финансового состояния, особенно в условиях роста стоимости кредитов», — пояснил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году РФ может столкнуться с чередой громких банкротств.