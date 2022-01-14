Бабаюртовский район, Дагестан, 14 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Дагестане семья из четырех человек отравилась газом. Погибли молодая женщина и 17-летняя девушка. Еще два человека доставлены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 14 января в пресс-службе Следственного комитета.

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«14 января 2022 года в процессе эксплуатации газового обогревателя произошло скопление угарного газа, в результате чего от отравления скончались 22-летняя женщина и 17-летняя девушка, 24-летний мужчина и ребенок 2020 года рождения доставлены в реанимационное отделение Бабаюртовской ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении следственного органа.

Инцидент произошел в селе Бабаюрт Бабаюртовского района. Предварительно установлено, что трагедия произошла из-за неправильного монтажа газового оборудования. Подключение к газовой сети газового обогревателя в комнате одного из частных домов произвел неустановленный мастер, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. По версии следствия, он по невнимательности или по незнанию не подключил к обогревателю дымоход для отвода угарного газа.

В настоящее время устанавливается лицо, подозреваемое в совершении преступления.

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