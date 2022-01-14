Москва, 14 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. «Молодая Гвардия Единой России» завершила серию новогодних акций по сдаче донорской крови. Более 350 активистов «Молодой Гвардии Единой России» пополнили банки донорской крови на 164,5 литра в 29 регионах РФ.

МГЕР Донорство крови

К участию в мероприятиях молодогвардейцы также пригласили неравнодушную молодежь и студентов. В Тюменской и Волгоградской областях на вырученные с акции деньги активисты купили и передали корм в приюты для бездомных животных.

Исполняющий обязанности председателя Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов подчеркнул значимость донорских акций в условиях пандемии.

«Активисты «Молодой Гвардии» регулярно проводят донорские акции, а в новогодние праздники, когда банки крови пустеют, это особенно важно. Тем более в текущей эпидемиологической ситуации, когда существует риск очередной волны заболеваемости из-за нового штамма, мы считаем необходимым оказывать любую посильную помощь больницам и докторам», — сказал Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты «Молодой Гвардии Единой России» регулярно проводят акции по сдаче донорской крови: самая массовая прошла 16 ноября 2021 года — в день рождения МГЕР. Тогда молодогвардейцы сдали около 500 литров компонентов крови.