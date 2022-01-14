Москва, , 15:17 — REGNUM Инициатива Минюст России о запрете перевода денег за границу по исполнительным листам, так называемая «молдавская схема» выглядит неоднозначно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Деньги (сс)GDJ

«С одной стороны, проблема вывода средств за рубеж с использованием исполнительных листов остается вполне актуальной, и нововведение позволит бороться с ней.

Средства по таким документам будут переводиться в российские банки, которые в случае подозрений на «отмывание» доходов могут провести дополнительную проверку и, если будет необходимость, принять соответствующие меры.

С другой стороны, инициатива может в определенной степени навредить добросовестному бизнесу. Например, она может увеличить издержки зарубежных контрагентов при взаимодействии с российскими компаниями.

И это при том, что зарубежные взыскатели и так часто сталкиваются с бюрократической волокитой и другими ограничениями в России.

Как результат, это будет снижать мотивацию иностранцев к совместной работе с российским бизнесом. Предложение требует дополнительной проработки.

Возможно, более действенным будет направить усилия на разработку эффективного механизма идентификации исполнительных листов, главной целью которых являются сомнительные операции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ намерен запретить гражданам и организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме», разработан соответствующий законопроект.

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