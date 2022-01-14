Ульяновск, , 15:16 — REGNUM В Ульяновской области продолжатся сильные снегопады. Соответствующее предупреждение распространило управление МЧС.

Метель в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным ведомства, вечером 14 января с сохранением ночью и днём 15 января ожидается сильный снег, на дорогах будут снежные заносы. Также прогнозируется усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный с порывами до 15 — 18 метров в секунду.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Напомним, «жёлтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна. Ранее о приближающихся сильных снегопадах ульяновские спасатели предупреждали 12 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве транспорта Ульяновской области отмечали, что для расчистки снега подготовлено почти 290 единиц дорожной техники. В каждом районе определена очерёдность снегоочистки, в приоритете — дороги областного значения. В случае необходимости будут направлять спецмашины из других муниципалитетов и привлекать снегоуборочную технику сторонних организаций.