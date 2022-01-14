Берлин, 14 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок обсудят вопросы европейской безопасности, заявил 14 января представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

«Будет обсужден ряд двухсторонних и международных тем, конечно, в более широком смысле речь пойдет и о переговорах, стартовавших на прошлой неделе по вопросу, как может быть организована безопасность в Европе», — сказал Бургер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена в скором времени встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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