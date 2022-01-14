Бишкек, 14 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров провел совещание с руководителями дипломатических представительств республики за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 14 января.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

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Глава кабинета министров призвал послов уделять больше внимания привлечению иностранных инвестиций, расширению торгово-экономических связей, увеличению туристического потока, а также привлечению международного климатического финансирования от экологических фондов, стран-партнеров и финансовых институтов.

«Реализация вышеуказанных задач должна стать одним из ключевых, решающих показателей вашей работы. Работа должна вестись более эффективно с достижением реальных результатов», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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