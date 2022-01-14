Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Дворец танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге на территории будущего парка «Тучков буян», по соседству с Судебным кварталом, построят до 2024 года. Об этом 14 января сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парк Тучков буян в Петербурге планируют создать к 2024 году Park-spb.ru

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под будущим Дворцом танца.

«Также проектом парка предусмотрены создание подземного перехода в районе площади академика Лихачёва и реконструкция набережной от Биржевого до Тучкова моста», — добавил Пиотровский.

На участке по адресу проспект Добролюбова, дом 14, появится дворец танца Бориса Эйфмана, здание Верховного суда РФ, судебного департамента и инженерно-технический блок. В рамках возведения здания Верховного суда должны появиться подземная парковка, шиномонтаж, библиотека и предприятия в сфере общественного питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что будущий облик парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге смогут представить общественности только после того, как завершат его разработку.

«Тучков буян» должен появиться в Петроградском районе Петербурга в 2024 году. По планам застройки территории, у набережной Малой Невы будет возведён Судебный квартал для Верховного суда РФ и разбита парковая зона. При этом жилой комплекс для судей будет перенесен на участок возле гостиницы «Охтинская».

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