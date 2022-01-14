Москва, 14 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Степень искренности Запада в отношениях с Москвой покажет письменный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции 14 января.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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По его словам, за минувшие 30 лет у России накопилось понимание о том, как нужно дальше действовать в отношениях с Западом: на обещаниях, «политических заклинаниях ничего не получится». Именно поэтому Москва настаивает на юридических гарантиях о нерасширении НАТО и надеется получить внятный ответ на бумаге.

«И потом будем решать, насколько наши западные коллеги вообще искренни в отношениях с Российской Федерацией», — сказал Лавров.

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