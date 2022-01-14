Ярославль, , 16:37 — REGNUM В Ярославле школа №43 им. А.С. Пушкина получила статус федеральной инновационной площадки. Об этом сообщает департамент образования Ярославской области

Школа №43 Департамент образования ЯО

Конкурс проводило Министерство просвещения Российской Федерации. Всего участвовало 160 организаций из которых победителями признали 18 школ, в том числе и ярославскую.

«Это очень большое достижение, учитывая строгий отбор и высокие требования к соискателям, ведь статус федеральной инновационной площадки позволяет школам перейти на качественно новый уровень системообразующей образовательной организации. Отрадно, что такая возможность появилась и у ярославской школы. К тому же тема непрерывного профессионального развития педагогов, которую разрабатывают в школе №43, очень актуальна сейчас не только в нашем регионе, но и для всей страны», — прокомментировала победу ярославской школы директор департамента образования региона Ирина Лобода.

Школа №43 на конкурсе презентовала концепцию «Шаги роста» которая заключается в том, чтобы сохранять накопленный опыт предыдущих поколений педагогов и добавлять в него новые практики, обеспечивая таким образом непрерывность педагогического образования для своих учеников.

Внедрить и использовать предложенные методики предполагается в ближайшие два-три года. В дальнейшем они будут распространяться на всю страну.